Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu - Son Dakika

Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu

19 dakika önce

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında binlerce fidanı toprakla buluşturdu.


Yunusemre Belediyesi, kentin güzel, yeşil bir görünüme kavuşması için hummalı bir şekilde çalışıyor. 2010'da 2 bin 910 fidanı toprakla buluşturan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 68 bin 413 çiçek, 32 bin 971 çalı grubunu şehirdeki parklar ile ana caddelere dikti. İlçede toplam 6 bin 943 metrekare yeşil alan aktif hale getirildi. Çalışmalar kapsamında yeni çocuk oyun parkları kurulurken; 8 mahallede oyun grupları yenilendi. Mesire alanlarında bakımını yoğunlaştıran belediye ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarına 236 bank, 41 piknik masası, 2 kameriye konuşlandırdı. Temiz, yeşil ve yaşanabilir Yunusemre için mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Çevreci bir belediye olarak ağaçlandırma çalışmalarına geride bıraktığımız yıl da devam ederek binlerce fidanı, çalı grubu ve çiçeği toprakla buluşturduk. Çocuklarımız için yeni oyun parkları kurduk, ihtiyaç olan parklarda oyun gruplarını yeniledik. Mesire alanlarımıza, parklarımıza banklar konuşlandırdık. Park ve bahçelerimizin bakım ve peyzajını düzenli olarak yapıyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu
Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
17:18 Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika
17:18 Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı - Son Dakika
17:18 Tel Abyad'da yerel polisler göreve başladı - Son Dakika
17:18 Edirne'de asayiş - Son Dakika
17:13 Kaymakam Avcı'dan emniyet müfettişi olan Şahin'e başarı belgesi - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]