Binlerce Filistinli kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı - Son Dakika

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Binlerce Filistinli, korona virüs nedeniyle haftalardır uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Cami'de cuma namazını kıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftalardır uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından binlerce Filistinli, cuma namazı için İsrail işgali altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa Cami'ye akın etti. Sabah saatlerinden itibaren Kudüs ve Batı Şeria'dan binlerce Filistinli, İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'ya koştu. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 15 bin kişinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail hükümeti, Pazar günü korona virüs nedeniyle 42 gün boyunca uyguladığı kısıtlamaları kaldırmıştı.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)