Binlerce Gazzeli, Mescid-i Aksa için dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Binlerce Gazzeli, Mescid-i Aksa için dayanışma gösterisi düzenledi

15.04.2022 17:53
Binlerce Gazzeli, Mescid-i Aksa için dayanışma gösterisi düzenledi

Gazze'deki Filistinli gruplar, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Batı Şeria ile dayanışma gösterisi düzenleyerek, İsrail'in saldırganlığını kınadı.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Batı Şeria ile dayanışma gösterisi düzenleyerek, İsrail'in saldırganlığını kınadı.

Çok sayıda grup lideri ve binlerce Gazzelinin katıldığı gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra "İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Batı Şaria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını ve provokasyonlarını" kınayan pankartlar taşındı.

Filistinli gruplar adına konuşma yapan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Gazze'nin Kudüs'e desteğini dile getirerek, kutsal şehre bir Yahudi kimliği dayatmaya yönelik tüm girişimleri reddettiklerini söyledi.

"Gazze, Filistin halkının değişmezlerini silahıyla koruyor. Siyonist işgal projesine karşı tek millet, tek dava, tek silah ve tek vatanız." ifadelerini kullanan Batş, İsrail'i provokasyon ve saldırganlığa devam etmemeleri konusunda uyardı.

Batş, "Direnişin eli, Gazze, Cenin, Nablus, Beytüllahim ve Necef'te uzundur. Bu provokasyonlar karşısında boş durmayacağız" dedi.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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İsrail, Mescit, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binlerce Gazzeli, Mescid-i Aksa için dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika


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