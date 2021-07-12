Binlerce genç Samsun'u tanıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket" projesine katılan öğrenciler hem kentteki tarihi ve turistik yerleri geziyor hem de mutlu bir gün geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Proje ile gençlerin aidiyet duygularını artırarak problemlerin tespiti ve çözümün bir parçası olmalarını istiyoruz. Kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Gençlere farklı yaşam deneyimleri kazandırmak, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor" mottosuyla planlanan "Büyükşehir Gençlik Hareketi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' başladı. Projeye 4 bin 76 öğrenci katılacak.

Projenin ilk haftasında öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Panorama Dijital Gösterim Merkezi ve Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret edip Samsunum 1 Gemisi ile deniz turu attı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uzman rehberleri tarafından Milli Mücadele şehrinin tarihi, kültürel ve turistik yerleri tanıtıldı. Öğrencilere, Temsilci Genç Belgesi ve içerisinde hediyeler bulunan bir çanta verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan etkinlik, 13 ilçenin her mahallesinden 4 bin 76 öğrencinin katılımıyla 20 Ekim 2021'de tamamlanacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Proje ile gençlerin şehirlerine aidiyet duygularını artırarak problemlerin tespiti ve çözümünün parçası olmalarını istiyor, kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerinin sağlamayı hedefliyoruz" diyerek, "Gençlere büyük önem veriyoruz. Kentimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz bizim için çok önemli. Özellikle onların yaşadıkları şehri çok iyi tanımalarını istiyoruz. Kentimizin önemli tarihi ve turistik yerlerini görmelerini, bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Gençlerimiz yaşadıkları kenti ne kadar daha iyi tanır, tarihine, kültürüne turizm potansiyellerine ne kadar hakim olurlarsa kentimizin geleceğine de o kadar sağlıklı ışık tutabilirler. Bugünün gençleri yarın Samsunla ilgili çalışmalar yapacak, kararlar alacak, stratejiler belirleyecek kişiler olacaklar. İstiyoruz ki o güne kadar gelinen süreçte yaşadıkları kenti iyi tanısınlar. Hatta edindikleri bu bilgileri yakınlarıyla, başka insanlarla da paylaşsınlar. Etkinlik sonunda da onlara 'Temsilci Genç Belgesi' veriyoruz" dedi. - SAMSUN