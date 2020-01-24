Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı - Son Dakika

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Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı
6 saat önce
Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:01 Kaynak: AA
Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.
Guatemala'nın Tecun Uman bölgesinden nehri geçerek Meksika topraklarına ayak basan göçmenler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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