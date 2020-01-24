Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı - Son Dakika

Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

6 saat önce

Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.

Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.

Guatemala'nın Tecun Uman bölgesinden nehri geçerek Meksika topraklarına ayak basan göçmenler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:01 Kaynak: AA
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