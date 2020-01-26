Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü - Son Dakika Spor

Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü

6 saat önce

Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü.

Binlerce Göztepe taraftarı yeni stadyuma yürüdü, System.String[]

Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü.


Göztepe camiası, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecanını yaşıyor. Bugün oynanacak Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak olan stat için maç öncesinde Göztepeli binlerce taraftar kortej düzenledi. Susuzdede Parkı'ndan başlayan yürüyüşte taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla Mithat Paşa Caddesi üzerinden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar, hem tezahüratlara eşlik etti hem de bu güzel anları telefonlarıyla kaydetti. Kortejin ardından stada gelen taraftarlar, burada Kızılay tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım toplamak için kurulan stantlara atkı ve giyim malzemelerini bıraktı. Daha sonra merakla beklenen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni görmek için giriş yapan Göztepeliler, müsabaka saatinden yaklaşık 3 saat önce tribünleri doldurmaya başladı. - İZMİR

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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