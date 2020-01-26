Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika Spor

Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü

6 saat önce

SÜPER Lig'de bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü.

Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü, System.String[]

SÜPER Lig'de bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü. Saat 12.00'de Susuzdede Parkı'nda toplanan 7'den 77'ye binlerce sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakıp Mithatpaşa Caddesi'nden yıllardır heyecanla bekledikleri stada geldi. Büyük coşku ve heyecan yaşayan sarı-kırmızılılar, kulüp binasına geldiklerinde ise hep bir ağızdan kulübün amatör kümeye kadar düştüğü 2003-2007 yılları arasında Göztepe taraftarlarıyla özdeşleşen İsyan Marşı'nı söyledi.

Kortej öncesi İzmir Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftar tüm sokak ve caddeleri bayraklarla süslerken, herhangi bir olay çıkmadı. Trafiğe kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nde oldukça renkli görüntülere imza atan Göztepeli taraftarlar saat 14.00'te tribünlere alınmaya başlandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, stadın maraton tribünü önünde Kızılay standı kuruldu. Taraftarlar Kızılay aracılığıyla depremzedelere yardımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kortej öncesi muhabir anonsu

Kızılay standından görüntüler

Göztepeli taraftarların kortejden görüntüleri ve detaylar

HABER: Onur ATIŞ – KAMERA: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
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