Son Dakika Haberleri: Binlerce gurbetçi dönüş yolunda
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Binlerce gurbetçi dönüş yolunda

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili için Gerze'ye gelen vatandaşlar bayram sonrası dönüş yapmaya başladı.

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Kurban Bayramı tatili için Gerze'ye gelen vatandaşlar bayram sonrası dönüş yapmaya başladı.

Hem Kurban Bayramı tatili hem de Gerze Festivali kapsamında ilçeye on binlerce kişinin geldiği vurgulanırken, bir haftalık tatilin ardından vatandaşlar evlerine dönüş yapmaya başladı.

Gerze'de bulunan otobüs firmaları yoğunluk dolayısıyla İstanbul'a ek seferler çıkarttıklarını belirtti. Son günlerde Gerze'den İstanbul'a 18 otobüs hareket ederken, günde yaklaşık bin kişinin dönüş yaptığı ifade ediliyor.

Son anda bilet bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen firma yetkilileri, "Şu günlerde aşırı yoğunluk var. Bayram bitti, festival bitti okulların açılmasına da az kaldı o yüzden vatandaşlar evlerine dönmeye başladılar. Son anda gelip bilet soranlar oluyor ama bulmamız neredeyse imkansız. Ek sefer çıkartmamıza rağmen bütün otobüsler dolu. Evlerine gitmek isteyen yolcuların, mağdur olmamaları ve sorun yaşamamaları açısından istedikleri tarihten en az 3 gün önce biletlerini almalarını rica ediyoruz" diyerek yolcuları uyardı. - SİNOP
Kurban Bayramı, Gerze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:43 Kaynak: İHA
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