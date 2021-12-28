Üye Girişi
DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1) - Son Dakika

DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1)

28.12.2021 11:23

Diyarbakır'da hizmet veren "Güvercin Oteli"nde meraklıları tarafından kiralanan odalarda konaklayan yaklaşık 10 bin güvercin sobayla ısıtılıyor.

Diyarbakır'da hizmet veren "Güvercin Oteli"nde meraklıları tarafından kiralanan odalarda konaklayan yaklaşık 10 bin güvercin sobayla ısıtılıyor.

Merkez Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "Güvercin Oteli", 7 yılda binlerce güvercine ev sahipliği yaptı.

"Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengarenk güvercinlerin konakladığı otelde özellikle kış aylarında yer bulmak imkansız hale geldi.

Soğuk kış günlerinde güvercinlerine sıcak ve konforlu bir ortamda barınma imkanı sunmak isteyenler, elektrik ve odun sobası ile ısıtılan, fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem imkanı sunulan 3 bloklu Güvercin Oteli'ni tercih ediyor.

Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otel, kış aylarında güvercin meraklılarının vazgeçilmezi haline geldi.

"Talep arttığı için yer bulunamıyor"

Otel yöneticisi Mehmet Batmaz, AA muhabirine, Diyarbakırlıların güvercin sevdasının kendilerine de aşılandığını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır güvercin beslediğini, güvercinlerin enerji verdiğini, onlarla ilgilenirken stresten uzaklaştıklarını dile getiren Batmaz, "Diyarbakır'da arkadaşlarımız daha önce damlarda, avluda ve arazilerde güvercin besliyordu. Şu an o ortamlar olmadığı için Güvercin Oteli'nde yer tutuyorlar. Burada hem damda hem de odalarda güvercinlerini besleyebiliyorlar." dedi.

Batmaz, oteli açmadan önce bu kadar talep olacağını düşünmediklerini ifade ederek, "İnsanların hayvan sevgisinin bu kadar büyük olacağını tahmin etmedik. Güvercini olanlar yer bulamadığı için bize başvuruyor. Biz de isterse daire isterse de oda veriyoruz. Odanın tüm düzenlemesini isteğe göre yapıyoruz." diye konuştu.

Otelde güzellik yarışmaları gibi farklı etkinlikler de düzenlediklerini aktaran Batmaz, bu etkinliklerde güvercin meraklılarının da kaynaştığını kaydetti.

Batmaz, "Kış aylarında talep daha fazla oluyor. O nedenle bu otelde yer bulmak ayrıcalıklı oluyor ve talep arttığı için yer bulunamıyor. Kış aylarında güvercinlerin bakımı da zor oluyor. Bakımı için farklı yemler veriyoruz, ısınmaları için soba kuruyoruz. Onları ısıtmak için elektrik sobalarından odun sobasına kadar her türlü ısıtma sistemini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvercinlere sağlık hizmeti de sunduklarını anlatan Batmaz, kış aylarında güvercinlerin çok fazla hastalandığını, hayvanların ısınması ve bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğini aktardı.

Batmaz, hasta olan güvercinleri tedavi ettirdiklerini, veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle en iyi bakımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"En az 100 kişi sırada"

Oteldeki 100 odanın tamamının dolduğunu dile getiren Batmaz, şöyle konuştu:

"Şu an en az 100 kişi de sırada var. Güvercinlere daha güzel ve sistemli bir ortam hazırlamak için projemiz hazır. Güvercinler en güzel yerlere layık. Elimizden geldiğince onlara en güzel şekilde bakacağız. Güvercinlerin kış bakımı çok farklı. Vitamin, yem ve soba gibi hizmetleri en üst düzeyde yapıyoruz. Masrafı çok olmasına rağmen onlara olan sevgimiz masrafı ikinci planda bırakıyor. Günlük en az 10 bin lira masraf gidiyor. Kışın elektrik faturası çok fazla geliyor. Tüm odalarda ısıtma sistemi var."

"Burası hem güvercinler hem de bizim için iyi oldu"

Güvercin meraklılarından Abdullah Yaman da 20 yıldır güvercin beslediğini belirtti.

Geçmişte evinin damında güvercin beslemeye çalıştığını ancak apartmanlarda bunun imkansız hale geldiğini dile getiren Yaman, açılan Güvercin Oteli'nde bir oda kiraladığını söyledi.

Yaman, 40 güvercini ile işinden dolayı oteldeki görevlilerin ilgilendiğini, aylık giderlerinin 1000 lira civarında olduğunu anlattı.

"Kış aylarında yumurtalar soğuyor, güvercinler de soğuktan donuyordu. Burada ısıtma sistemi olduğu için kışın da yavru alabiliyoruz. Burası hem güvercinler hem de bizim için iyi oldu." diyen Yaman, günün belirli saatlerinde gelip, güvercinler ile stres attığını kaydetti.

"Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor"

73 yaşındaki İhsan Kelekçi ise 13 yaşından beri güvercin merakının olduğunu, 60 yıldır güvercin beslediğini söyledi.

Başlarda evlerinin avlusundaki kümeste güvercin yetiştirdiğini belirten Kelekçi, şu an ise buna uygun yeri olmadığı için güvercinleri otele getirdiğini aktardı.

Kelekçi, güvercin sevdasının çok farklı bir duygu olduğunu kaydederek, "Güvercin beslemek için iki katlı bahçeli ev yapmıştım. Evimin çevresinde binalar yükseldiği için apartmana geçtim. Apartmanda güvercin beslememe müsaade etmedikleri için Güvercin Oteli'nde yer tuttum ve burada merakımı gideriyorum. Burada soba yakıyor, güvercinlerin tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kuşlar beni ayakta tutuyor, günümün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1)
DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1)
DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1)

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Fındık, Bağlar, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1) - Son Dakika


Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezerv tartışmaları hakkında açıklamada bulundu: Kasadaki dolar rezervi yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu         
11:50
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar         
11:33
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi         
11:32
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:35 Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş
11:33 Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar
11:31 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi
11:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Bütün belediye başkanlarımızı dinliyorlar
11:31 Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:54:00. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Binlerce güvercin, dondurucu soğukta sobayla ısıtılan otelde konaklıyor (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement