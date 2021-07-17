Üye Girişi
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor - Son Dakika

Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor

17.07.2021 11:46
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor, System.String[]

ANTALYA'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde Halil Börekçi (70), 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

ANTALYA'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde Halil Börekçi (70), 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

Antalya'nın halı tarlalarıyla meşhur Döşemealtı ilçesinde 50 yılı aşkın süredir halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, Türkiye'nin dört bir yanından topladığı ikinci el halıları bir dizi işlemden geçirerek, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ve turistlere satıyor. 2000'li yıllara kadar ülkenin dört bir yanında o bölgelere özel halılar dokunduğunu ve halı ticareti yaptığını anlatan Börekçi, halı tarlalarında ise eski halıları temizleyip, gerçek renklerine kavuşturuyor.

Bir halının yünleri içindeki fazla boyanın buhar olup, uçması için güneş banyosunun şart olduğunu aktaran Börekçi, "Halı tarlaları halının gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için çok önemli. O nedenle bir halı günlerce güneşin altında bekletiliyor" dedi.Topladığı kullanılmış halıları işlemden geçirdiklerini söyleyen Börekçi, kendisini 'halı geri dönüşümcüsü' olarak nitelendirdiğini söyledi. 'GÜNEŞ, HALIYI FAZLA BOYA VE MİKROPTAN ARINDIRIYOR'Halil Börekçi, yaptığı işin inceliklerini ise şöyle anlattı: "İkinci el kullanılıp eskitilmiş halıları alıp işleyerek tekrar kullanılır hale getiriyorum. Eski halıyı aldıktan sonra mikroplarından arındırma, yıkama, tamir, boyama ve güneşlenme gibi bir dizi işleme tabi tutuyoruz. Topladığımız halıları ilk önce steril havuzlarda bekletip mikroplarından arındırıyoruz ardından yıkayıp güneşe seriyoruz. Güneşe serip halının içindeki yabancı maddelerin yok olmasını bekliyoruz. Güneşe yatırılma işlemi sırasında yün ile boyanın birbirine tam kaynaşmasını ve fazla boyanın buharlaşarak uçmasını sağlıyoruz. Bu sayede halının gerçek rengi ortaya çıkıyor. Halılar boyanırken yün ile boya birbirine işliyor fakat bu işlem sırasında fazla boyalar yünlerin arasında kalıyor. Güneş ışınları bu fazlalıkları buharlaştırarak halıdan dışarı atıyor. İşte bu işlem halının tamam organik ve saf rengini ortaya çıkarıyor." HALI TİCARETİNE PANDEMİ ETKİSİ2000'li yıllar öncesi 100 dönüm arazi üzerine 40-50 bin halı serdiğini, bugün ise bu sayının 10-15 binlere düştüğünü aktaran Börekçi, "Eskisi kadar ilgi yok. Pandemi de ihracatı olumsuz etkiledi. ABD'li alıcılar pandemi süresince gelemedi. Şimdi satışlarımızı sadece internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. 50 TL'ye de halımız var 50 bin TL'ye de" diye konuştu.Döşemealtı ilçesindeki Camili, Ekşili, Killik, Karataş, Ahırtaş, Dereli, Kovanlık, Kevse, Karaveliler, Selimiye mahallelerinde birçok aile, halı tarlaları oluşturmasıyla biliniyor. Halı geri dönüşümüne hizmet eden Döşemealtılılar, aynı zamanda halı tezgahlarında el dokuması halılar yapıyor.

Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Döşemealtı, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı 12:30 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den 11:45 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 11:20 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş 08:49 Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:29 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
12:19 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu
12:11 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:44 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var Karısı kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var         
12:10
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!         
11:32
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu         
22:10
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 12:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement