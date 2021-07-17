Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor - Son Dakika

ANTALYA'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde Halil Börekçi (70), 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

Antalya'nın halı tarlalarıyla meşhur Döşemealtı ilçesinde 50 yılı aşkın süredir halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, Türkiye'nin dört bir yanından topladığı ikinci el halıları bir dizi işlemden geçirerek, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ve turistlere satıyor. 2000'li yıllara kadar ülkenin dört bir yanında o bölgelere özel halılar dokunduğunu ve halı ticareti yaptığını anlatan Börekçi, halı tarlalarında ise eski halıları temizleyip, gerçek renklerine kavuşturuyor.