Son Dakika Haberleri: Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü
Son Dakika Dünya Haber

Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti. Polis, molotofkokteyli ve kaldırım taşları atan kalabalığa, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti.


'Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği gösteri kapsamında merkezi hükümet ofisleri önüne yürüyen kalabalık, güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'daki protestolar "Trump bizi kurtar" pankartlarıyla devam ediyor
Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı! Gezgin Fatih Koparan 10 kişi tarafından feci şekilde dayak yedi İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]