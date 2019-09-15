Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti. Polis, molotofkokteyli ve kaldırım taşları atan kalabalığa, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.