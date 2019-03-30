Son Dakika Haberleri: Binlerce İnsan O Bölgeden Tahliye Edildi

Binlerce İnsan O Bölgeden Tahliye Edildi

27 dakika önce

Çin'in Shanxi eyaletinde orman yangını çıktı.

Çin'in Shanxi eyaletinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangın kısa sürede diğer alanlara sıçradı.

Bölgeye yakın evlerde yaşayan 6 bin kişi can güvenliği için tahliye edildi.

Çin'in Shanxi eyaletinde başlayan ve bölgede yaşayanları tehdit eden orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında 360 hektarlık alan kül oldu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bin 700'den fazla itfaiye ekibi, 28 itfaiye aracı ve helikopterleri müdahale ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Shanxi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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