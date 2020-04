Binlerce insanın mesir macunu kaptığı meydan bu yıl sessiz - Son Dakika

Binlerce insanın mesir macunu kaptığı meydan bu yıl sessiz

Her yıl binlerce insanın doldurduğu meydan bu yıl boş kaldı

480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli

MANİSA - Manisa'da 480 yıldan bu yana devam eden mesir macunu geleneği için her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın akın ettiği Sultan Cami önündeki meydan, bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle boş kaldı.

Çin'de başlayan ve devamında tüm ülkelere yayılarak insan sağlığını tehdit eden korona virüs, Manisa'da da 480 yıllık geleneği de olumsuz etkiledi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katılım gösterdiği, UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, geçtiğimiz 12 Mart tarihinde festivali düzenleyen komite tarafından iptal edildi. Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü (bugün) yapılması planlanan mesir macunu saçım töreni korona virüs riski sebebiyle gerçekleştirilemedi. Şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapmak için her yıl binlerce insanın doldurduğu Sultan Camii'nin önündeki meydan, bu yıl boş kaldı. Her yıl tonlarca mesir macunun saçıldığı Sultan Camii'nin kubbe ve minareleri, sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bugün İHA muhabirleri tarafından havadan görüntülendi.

Mesir macununun tarihi

Türkiye'de Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra en eski gelenek olan Mesir Festivali, 480 yıl önce ortaya çıktı. Amansız bir hastalığa yakalanan Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Sultan Camisi Külliyesi'nde idareci olarak görev yapan devrin ünlü hekimi Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırladığı mesir macunuyla şifa buldu. Hafsa Sultan, hastalığa şifa olan macunun her nevruz günü halka saçılmasını istedi. O günden sonra her yıl mesir macunu saçılarak bugün 480 yılı bulan bir gelenek haline geldi. Mesir macununun hazmı kolaylaştırıcı, kuvvet verici, cinsel uyarıcı, iştah açıcı, yorgunluk giderici, zehirli hayvanların zehirlerine karşı bağışıklık kazandırıcı özelliği yanı sıra birçok derde şifa olduğuna inanılıyor.