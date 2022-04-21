Binlerce İsrailli turist Hamursuz Bayramı'nda Fas'a akın etti - Son Dakika
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Binlerce İsrailli turist Hamursuz Bayramı'nda Fas'a akın etti

21.04.2022 01:27
Binlerce İsrailli turist Hamursuz Bayramı'nda Fas'a akın etti

İsrail ile Fas arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından bu yılki Hamursuz (Pesah) Bayramı tatilinde 15 binden fazla İsrailli Fas'ı ziyaret etti.

İsrail ile Fas arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından bu yılki Hamursuz (Pesah) Bayramı tatilinde 15 binden fazla İsrailli Fas'ı ziyaret etti.

İsrail'in Rabat'taki Diplomatik Misyon Şefi Yardımcısı Eyal David, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan'da başlayan ve 23 Nisan'da sona erecek olan Hamursuz Bayramı vesilesiyle 15 binden fazla İsrailli turistin Fas'a geldiğini belirtti.

İsrailli diplomat, "İki ülkemiz arasında gelişen bu alandaki ilişkilerimizi güçlendirmek için önümüzdeki yaz daha fazla sayıda turistin gelmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fas'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bir turizm ataşesi de atadığına işaret eden David, sosyal medya hesabındaki paylaşımına eklediği bir fotoğrafla, "Yakında Tel Aviv'e yerleşecek olan ilk Fas Turizm Ataşesi ile tanıştığımıza memnun olduk." yorumunu yaptı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

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Hamursuz Bayramı, İsrail, Medya, Fas, Son Dakika

Kaynak: AA

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