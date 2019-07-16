Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)
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SELA OKUNDU İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:21 Kaynak: DHA
SELA OKUNDU
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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