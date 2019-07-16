Son Dakika Haberleri: Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)
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Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

1 saat önce

SELA OKUNDU İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.

Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3), System.String[]

SELA OKUNDU
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak  Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.


Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:01 Kaynak: DHA
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