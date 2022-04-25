Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

25.04.2022 18:50
Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu, aksesuar ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu, aksesuar ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Eşya ve silah kaçaklığından 5 şüpheli çıkarıldığı adliyede 2 şahıs tutuklandı.

Denizli'de kaçakçılıkla mücadele suçlarında görevliler tarafından 18 ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde eşya kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 2 bin 522 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 16 adet kaçak cep telefonu ve 36 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 91 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Eşya kaçakçılığı yapan 2 şüpheli kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli silah kaçakçılığı suçundan 2 şahıs tutuklandı. - DENİZLİ

Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

YORUMLAR
500
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı 1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar yakalandı Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar yakalandı

Denizli, Nisan, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi!
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement