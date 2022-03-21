Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı

21.03.2022 16:40
Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı

Denizli'de tütün ile eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ve kaçak 8 bin 553 adet ilaç ele geçirildi.

Denizli'de tütün ile eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ve kaçak 8 bin 553 adet ilaç ele geçirildi.

Denizli'de Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Eşya Kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 3 şüphelinin yeri tespit edildi. Şüpheliler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin 200 adet kaçak makaron, 3 bin adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 10 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 553 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı

YORUMLAR
500
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Denizli, Tütün, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement