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Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor - Son Dakika

Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor

22.12.2021 13:54
Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor

İskoç Parlamentosu yüzyıllar önce büyücülük suçundan yargılanıp idam edilen çoğu kadın olmak üzere binlerce insanın affını değerlendirecek.

Af talebi, avukat Claire Mitchell QC liderliğindeki "İskoçya'nın Cadıları" adlı bir grup tarafından yürütülen 2 yıllık kampanyanın sonucu olarak İskoçya Parlamentosuna geldi. Bir parlamento komitesi de konuyu hükümete iletti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; tasarının kabulüyle, "içki sersemliğine neden olmak, baykuşa dönüşmek, şeytanla buluşmak veya Kral 6. James'in gemilerini batırmak için fırtına çıkarmaktan suçlu bulunan" kişiler, ölümlerinden yüzyıllar sonra affedilmiş olacak.

İskoç parlamento üyesi Natalie Don, sosyal medya hesabından, "mahkum edilen ve idam edilenlere af talep etmek için" mecliste yasa tasarısı sürecini başlatacağını yazdı.

Mecliste çoğunluktaki İskoç Ulusal Partisi'nin üyesi olan Don, "Bu kadınların yanlış kriminalize edilmesi, yalnızca günümüzün cinsiyetçi klişelerini güçlendiriyor ve bu yanlışı düzeltmenin toplumda hâlâ var olan cinsiyetçi ve ataerkil tutumlara meydan okumada gerçek bir etki yaratacağına inanıyorum." dedi.

CADILIK YASASI VARDI

Tarihçiler, İskoçya'nın yaklaşık 200 yıldır yürürlükte kalan Cadılık Yasası uyarınca yaklaşık 3 bin 837 kişinin büyücülükle suçlandığını söylüyor.

1566'dan 1625'e kadar yönetimde olan İskoçya Kralı VI. James, kendisini büyücülük konusunda uzman olarak gördü ve 1597'de felsefi "Daemonologie" metnini yazdı. Onun döneminde "cadı avı" yaygın olarak uygulandı. 1736'da büyücülüğün olmadığı anlaşıldı ve yasa değiştirildi.

İlgili tasarının haziran aylarında kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. "İskoçya'nın Cadıları" grubu 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde İskoç hükümetinin kurbanlardan resmi özür dilemesini bekliyor.

İskoçya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve ABD'de görülen cadı avları, 18. yüzyılın sonlarına kadar devam etmişti.

Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya cadı avı kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor

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Son Dakika Güncel Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya 'cadı avı' kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor - Son Dakika


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