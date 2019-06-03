Son Dakika Haberleri: Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar
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Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kar marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö. ve Suna U., polis tarafından Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kar marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö. ve Suna U., polis tarafından Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Kuşadası'nda 2017 yılı Ekim ayında 'Ava İş Yerim' isimli şirket kuran Gökhan Ö. ile Suna U., sosyal medyada kadınlara yüksek kar marjıyla ortak olmaya davet etti. 3 ay içerisinde 36 bin üyeye ulaşan sosyal medya adresleri üzerinden kadınlardan bayilik adı altında 150 lira ile 10 bin lira arasında para toplayan iki kişi ile ilgili 2018 yılı Şubat ayında İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gökhan Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Suna U. ise hamile olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Gökhan Ö. de 2018 Ağustos ayında tahliye edildi.
Binlerce mağdurun şikayetleri devam ederken, Gökhan Ö. ve Suna U. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin Sakarya'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Suna U. Adapazarı'nda, Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlaması bulunduğu, ayrıca Gökhan Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
Polis, Kuşadası, Sakarya, Güncel
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