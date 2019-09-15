Son Dakika Haberleri: Binlerce kaplumbağa yavrusu denizle buluştu
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Binlerce kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

45 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda 301 bin 224'ü caretta caretta, 289 bin 760'i chelonia mydas olmak üzere toplam 590 bin 984 kaplumbağa yavrusunun denizle buluştuğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda 301 bin 224'ü caretta caretta, 289 bin 760'i chelonia mydas olmak üzere toplam 590 bin 984 kaplumbağa yavrusunun denizle buluştuğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin taraf olduğu Bern (Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona ( Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla her yıl binlerce deniz kaplumbağası denize ulaşıyor.

Bu çerçevede Türkiye'de 21 önemli deniz kaplumbağası yuvalama kumsalının 14'ünde düzenli "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143,7 kilometre sahil şeridinde 301 bin 224 caretta caretta ve 289 bin 760 chelonia mydas olmak üzere toplam 590 bin 984 yavru, sahillerden ayrılıp denize kavuştu.

Yavruların denizle buluşmaları her yıl ekim ayı sonuna kadar sürüyor.

Binlerce kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:11 Kaynak: AA
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