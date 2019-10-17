Son Dakika Haberleri: Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak
Son Dakika Güncel Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak

Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak

39 dakika önce

Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destekte bulunacak.

Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak, System.String[]

Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destekte bulunacak.


Karacabey Belediyesi tarafından Suriye'deki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona katılan askerlere destek amacıyla, 18 Ekim Cuma günü 'Mehmetçiğe Destek Buluşması' düzenlenecek. Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilecek olan buluşmada Karacabeyliler, genç yaşlı demeden ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelerek, asker selamı verecek. Etkinlik süresince Cumhuriyet Alanıtrafiğe kapatılacak.


Tek yürek olacak


Tüm Karacabeylileri buluşmaya davet eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Dünya ne yazık ki bu operasyonu yanlış değerlendiriyor. Bizler bu anlamda üstümüze düşeni yapacağız. Etkinlikte binlerce kişi, tek yürek asker selamı vererek askerimize destek olacak. Bu şekilde dünyaya mesajımızı haykıracağız. Çoluk çocuk, tüm Karacabey'i bir olmaya davet ediyorum. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak ve terör koridorunu yıkmak için mücadele veren askerlerimize Türkiye'nin dört bir yanından destek yağarken,dünya medyası operasyona karşı farklı algı oluşturarak kafa karıştırıyor.Belediyemiz öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte, tüm ilçe bir olup asker selamı vererek dünyaya karşı askerlerimizin yanında yer aldığımızı göstereceğiz" dedi.


Tüm halkımızı bekliyorum


"Asker selamımızdan rahatsız olanlarla Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeyenler aynı kafa" diyen Özkan, şöyle devam etti: "Bizi türlü tehditlerle, imalarla sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye böyle durumlarda bir olmasını her zaman başardı ve yine başaracak. Bu anlamda bizler hem cephedeki askerimize moral vermek hem de dünya rahatsız olsa bile asker selamımızın arkasında durmak adına bir araya geliyoruz. Her meslekten, her kültürden binlerce vatandaşımız Mehmetçiğimiz için bir araya gelecek. Bu nedenle tüm halkımızı saat 14.30'da Cumhuriyet Alanı'na bekliyorum." - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada
Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Karacabeyli Mehmetçiğe destek için selam duracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]