Son Dakika Haberleri: Binlerce Karadenizlinin Katıldığı Gecede Alinur Aktaş Rüzgârı Esti

Binlerce Karadenizlinin Katıldığı Gecede Alinur Aktaş Rüzgârı Esti

1 saat önce

Bursa'da Trabzon'un kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Binlerce Karadenizlinin Katıldığı Gecede Alinur Aktaş Rüzgârı Esti, System.String[]
Bursa'da Trabzon'un kurtuluşunun 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. Binlerce Trabzonlu, Başkan Alinur Aktaş'ı alkış yağmuruna tutup, fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Bursa'nın gezilmedik yerini bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Trabzon'un 101'inci kurtuluş kutlamalarına katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen geceye binlerce Trabzonlu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geceye katılarak Trabzonluların coşkusuna ortak oldu.

Trabzonluların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Aktaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi geri çevirmedi. Yanına gelen vatandaşların meselelerini tek tek dinleyen Başkan Aktaş, horona da katılıp, Trabzonluların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

"1326'dan beri gülüyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı gecede Başkan Alinur Aktaş, millet ittifakının CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile yan yana oturdu. Trabzonluların alkışları eşliğinde sahneye çıkan Başkan Aktaş, "Trabzon demek Karadeniz, horon, sevda, aşk, milli ve manevi değerlere hassasiyet ve Trabzonspor demek. Bursa 1326 yılında fethedildi ve bu şehir Osmanlı'yı doğurdu. 7 cihanda 7 düvele nam salmış ve adaletle hükmetmiş Osmanlı'nın kurulduğu şehir. Bu topraklar 1326 yılından itibaren gülüyor. Şimdi de gülüyor. İnşallah bundan sonra da gülmeye hep devam edecek" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:28 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Bursa, Alinur Aktaş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da Bir Garip Olay! Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler 5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Karadenizlinin Katıldığı Gecede Alinur Aktaş Rüzgârı Esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]