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Binlerce Keşanlı, Belediye'nin "Zafer Korteji"nde buluştu - Son Dakika

Binlerce Keşanlı, Belediye'nin "Zafer Korteji"nde buluştu

31.08.2021 14:03
Binlerce Keşanlı, Belediye'nin

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Helvacıoğlu: "Hür ve bağımsız yaşama azimini ilelebet sürdürüyoruz"

Keşan Belediyesi, 30 Zafer Bayramı nedeniyle, fener alayı düzenledi.

Anafartalar İlkokulu önünden Cumhuriyet Meydanı'na hareket eden kortej, Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinden İstiklal Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.

Korteje binlerce vatandaş katıldı.

IŞIL IŞIL PARLAYAN MUAMMER AKSOY CADDESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki tamamlanan aydınlatma çalışması ilk kez kullanıldı.

Korteje katılan vatandaşlar, çalışmanın son derece güzel olduğunu ve ışıl ışıl parlayan, geceyi aydınlatan caddenin Keşan'a çok yakıştığına vurgu yaptı.

Mustafa Helvacıoğlu: "Geçmişten aldığımız ilhamla, hür ve bağımsız yaşama azimini ilelebet sürdürüyoruz"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik ise 21.00 sıralarında başladı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, "Biz; 99 yıl önce tüm dünyaya hür yaşama kararlılığımızı göstermiş bir milletiz. Bu gece hep birlikte; 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde aynı gurur ve duygular ile bir aradayız. Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. İşte bu gece burada; 99 yıl önceki o ruhu hep birlikte yaşatıyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, hür ve bağımsız yaşama azmini ilelebet sürdürüyoruz. Tam da bu noktada; geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimize seslenmek istiyorum; ecdadımızın bize emaneti olan bu hissiyatı, bu bakış açısını, bu motivasyonu sizlerin mutlaka çok iyi anlaması gerekiyor." dedi.

"Hep birlikte tüm milletimize umut olup, inanç olup yeniden doğacağız"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gece burada olan sadece bir kortej yürüyüşü değildir. Bu gece burada olan; koca bir tarihi dolduran, düşman kurşununa yüreği ile meydan okuyan Mehmetçiği unutmamaktır. Üstünde biz yeşerelim diye etini ve kemiğini kara toprağa katan şehtilerimizi kalplerimize kazımaktır. Bu gece burada olan; hiç düşünmeden şehit olup bedenini söndürenlerin, bizlerin gözlerinde ışık olup görünmesidir. Toprağa, 'vatan' diye bürünenler sayesinde burada olduğumuzu unutmamaktır. Bu vatanın mutluluğu için, mutluluklarını toprağa gömenleri hatırlamaktır. Milletimizin ümitleri ve hayalleri için gece gündüz dağlarda ovalarda nöbette olanlar olduğunu bilmektir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gelecek için kınalı kuzusunu toprağa katan anaların acısına ortak olmaktır. Yaşamlarını bağımsız bir vatan kurmak için hiçe sayan gazilerimizin mukaddes mücadelesini daha iyi anlamaktır. Bu gece burada olan bu topraklar için yükselmek, ileriye gitmek, yurdumuzu ve milletimizi çok sevdiğimizi göstermektir. Bu gece hep birlikte tüm milletimize umut olup, inanç olup yeniden doğacağız. Yüreği vatan sevgisiyle atan siz değerli hemşehrilerimiz ile birlikte kalplere dolacağız. Ben bu vesileyle; sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin bekası için görev yapan kahraman askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza selamlarımı gönderiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Konuşmanın ardından, Keşan Belediyesi Bandosu gösterilerini sergiledi ve etkinlikler kapsamında kurulan Hanımar Pazarı'nda ve yöresel ürünler pazarında ikramda bulunuldu ve hediye takdim edildi.

Kortej öncesinde 8 yaşına giren Rüzgar Kurnaz'nın doğum günü kutlandı.

Binlerce Keşanlı, Belediye'nin Zafer Korteji nde buluştu

Mustafa Helvacıoğlu, 30 Ağustos, Vatan, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Binlerce Keşanlı, Belediye'nin 'Zafer Korteji'nde buluştu - Son Dakika


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