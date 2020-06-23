Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika

Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular

ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce yuva kurdu.

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce yuva kurdu.

Söke'nin kırsal Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Biberci'nin ataları 2 asır önce Sudan'dan çalışmak için gelerek, burada kaldı. Hasan Biberci, dedesi, babası gibi kendisi de burada doğup büyüdü. Bir Aydınlı gibi yetişerek mahallenin fertlerinden birisi oldu. DSİ'de çalıştığı sıralarda kendisi gibi ataları Suriye'nin Şam şehrinden Osmanlı Dönemi'nde gelerek Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Ulviye Bilici ile görücü usulü ile 30 yıl önce evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Çocuklarını evlendiren Bilici çiftinin, 3 torun sahibi oldu.

'BİZE KARŞI AYRIMCILIK YOK'

Hasan Biberci, "Atalarımız Sudan'dan buraya göç etmişler. Tarih olarak ne zaman geldiğini bilemiyorum. Ben burada doğdum büyüdüm, babam burada doğmuş büyümüş. Torun sahibi olduk buralarda. Komşularla bir sıkıntımız yok. Bize karşı bir ayrımcılıkta yok. Gelinim Çorumlu. Devlet Su İşleri'nden 5 yıl önce emekli oldum. 8 kardeşiz. Birimiz Söke'de diğeri yaylada, biri vefat etti. Her birimiz bir yere dağıldık. Yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.

'GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENDİK'

Ulviye Biberci (51), "Germencik'ten Söke'ye gelin geldim. Suriye'nin Şam şehrinden gelmişiz. Dedem ve babam bile burada doğup büyümüş.

Eşimle 30 yıl önce görücü usulü ile evlendik. Kendimizi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyoruz. Bayrağımızı Türk bayrağı biliyoruz. İstiklal Marşı ve Atatürk'ü hepsini kabulleniyoruz. Milli bayramlarda bile sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

Burunköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Kaçar, Hasan Biberci ile çocukluklarının birlikte geçtiğini belirtip, "Bizim burada ırkçılık olmaz. Aynı yerde, yer içeriz, aynı okulda okuruz. Bayramlarda bile hep beraberiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.


Suriye, Aydın, Söke, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:08:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]