Son Dakika Haberleri: Binlerce kişi Brexit ve Johnson'a karşı yürüdü
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Binlerce kişi Brexit ve Johnson'a karşı yürüdü

1 saat önce

Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Binlerce kişi Brexit ve Johnson'a karşı yürüdü, System.String[]
Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.
Boris Johnson, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:07 
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