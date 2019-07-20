Binlerce kişi Brexit ve Johnson'a karşı yürüdü
1 saat önce
Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.
Londra
'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
'a karşı yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:07
CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Oyuncu Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur