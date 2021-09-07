Binlerce kişi Buray konseri ile coştu

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kurtuluş günü kutlama etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, Bileciklilere konser verdi. Konsere öncesi HES kodu üzerinden kişilerin aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Buray konserine, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar HES sorgulaması ile konser alanına alındı

Düzenlenen konser öncesi vatandaşlar, salgınla mücadele kapsamında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının HES kodu sorgulaması yapmasıyla alana alındı. Konserde maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan pop müziğinin sevilen ismi Buray, çeşitli şarkılarını seslendirirken Belediye Başkanı Semih Şahin ve Milletvekili Yaşar Tüzün, şarkıcıya çiçek takdim etti.

"Sizlere ve bizlere düşen bilimle, kültürle, sanatla bu kurtuluşu tekrar gerçekleştirmektir"

Bilecikliler olarak anlamlı ve kutlu bir günü yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, konsere katılanların kurtuluş gününü kutlayarak, "99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları yurdumuzu düşmandan temizledi. Sizlere ve bizlere düşen bilimle, kültürle, sanatla bu kurtuluşu tekrar gerçekleştirmektir" dedi.

"Bizlere kurtuluşu armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah ve fikir arkadaşlarını minnetle anıyorum"

Milletvekili Yaşar Tüzün ise "Öncelikle tüm hemşerilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, bizlere kurtuluşu armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah ve fikir arkadaşlarını minnetle anıyorum. Sizler Bilecik'te 30 Mart 2019'da sadece Belediye Başkanı Semih Şahin'i seçmediniz. Aynı zamanda korku imparatorluğuna da son verdiniz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaşar Tüzün, eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin daha sonra Buray ve çocuklarla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK