Son Dakika Haberleri: Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
Son Dakika Güncel Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü

Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü

7 saat önce

açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılı. Atatürk'ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz.

Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü, System.String[]
açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılı. Atatürk'ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz. Fiziki varlığı aramızda olmasa bile, düşünceleri ve fikirleriyle biz onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Onun azim ve kararlılığıyla onun açığı yolda, bize gösterdiği hedefe varmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk'ü anmak demek, onu anlamak demek. Onun mücadele azmini, kararlılığını anlamak demek. Cumhuriyeti kurdu ama bizim önümüzde önemli bir görevimiz var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi önemli bir görevimiz var. Bunu da, 'Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir', 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün düşüncelerinden aldığımız devrimci atılımlarla yapacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çok daha geniş, Türkiye'de demokrasiye susamış güçlerin birlikteliğiyle, biz Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


- Ankara
Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]