Son Dakika Haberleri: Binlerce kişi kitap fuarına akın etti
Son Dakika Güncel Binlerce kişi kitap fuarına akın etti

Binlerce kişi kitap fuarına akın etti

6 saat önce

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı yanı kapılarını kapatacak. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanına binlerce kişi akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu, üst geçit ve yolları da olumsuz etkiledi. İnsan yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

Binlerce kişi kitap fuarına akın etti

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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