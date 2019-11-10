Binlerce kişi kitap fuarına akın etti
6 saat önce
Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı yanı kapılarını kapatacak. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanına binlerce kişi akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu, üst geçit ve yolları da olumsuz etkiledi. İnsan yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
(Murat Delice/İHA)
Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı Burcu Esmersoy'dan Instagram itirafı: Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu E-5'te korku dolu anlar! Lüks araç alev alev yandı