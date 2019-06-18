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Binlerce kişi Mursi için gıyabi namazında saf tuttu

1 saat önce

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri ve Kırşehir'de binlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı.

Binlerce kişi Mursi için gıyabi namazında saf tuttu, System.String[]
Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri ve Kırşehir'de binlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı. Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törende hoparlörlerden; "Müstakim duruşu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olan, milletinin onurunu savunan ve savunurken Hakkın rahmetine kavuşan Mısır'ın seçilmiş şehit cumhurbaşkanı Hafız Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına" denilerek namaza başlandı. Kılınan namazın ardından Mursi ve İslam dünyası için dualar edildi. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Özellikle İslam alemine zehredilen zehrin, gözyaşının, cezanın, ezanın bir ifadesi olarak Muhammed Mursi mahkeme salonlarında şehit oldu. Allah, cennetini ona müjdelesin. İslam dünyasında gözyaşının biran önce durması için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gitmeye hazırız, zaten öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından bir süre slogan atan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.
KIRŞEHİR'DE DE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI Mısır'ın ilk demokratik olarak seçilen cumhurbaşkanı Mohamed Morsi'nin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra cami cemaati de eşlik etti. Namaz öncesi açıklama yapan Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz, "Uluslar arası bir soruşturma için harekete geçilmeli. Mursi, sokak gösterilerinin ardından askeri cunta eline teslim edildi" dedi. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın rahmet dilemesi sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
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