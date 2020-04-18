Binlerce kişi müzeleri sanal olarak gezdi - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle herkes evlere kapandı. Hal böyle olunca vakti güzel değerlendirmek isteyenler sanal ortamdaki fırsatları araştırmaya koyuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmete sunduğu sanal müze uygulaması ise büyük ilgi görenlerden.

Efes Müzesi, Troya Müzesi, Göbeklitepe ören yeri ve dahası. Kapıları kapanan müzeler artık bir tık uzağımızda.

Korona virüs salgını nedeniyle zorlunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Evde zamanını güzel geçirmek isteyenler de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmete sunduğu sanal müzeleri geziyor Sanal uygulama sayesinde 16 müze, kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Eserler veya kalıntılar yakınlaştırılarak incelenebiliyor. Bilgi kutucukları ise akıllardaki sorulara cevap veriyor.

Siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız adres sanalmuze.gov.tr.

(İHA)