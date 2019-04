Binlerce Kişi Yürüyüşe Katıldı.

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, isminin verildiği okulda son yolculuğuna uğurlandı. Görevi başında şehit edilen Kuyucu için caddeleri dolduran öğretmen ve vatandaşlar, uğurlama töreninin yapıldığı okula yürüdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuyucu'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, müdür yardımcısının ölümüne neden olan bıçakla birlikte yakalanan F.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Binlerce kişi hayatını kaybeden müdür yardımcısı için sokaklara akın etti.

11. sınıf öğrencisi olan F.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Eğitim Bir-Sen tarafından eğitime bir gün ara verildiği Gebze'de düzenlenen yürüyüşte caddeleri dolduran binlerce öğretmen ve vatandaş, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Müdür Yardımcısı Kuyucu için Eşref Bitlis Parkı'ndan başlayarak, feci şekilde can veren Necmeddin Kuyucu'nun adının verildiği Atatürk Anadolu Lisesi'ne yürüdü. Ellerindeki 'Eğitimde şiddete hayır' yazılı pankartlarla katılan vatandaşların katıldığı yürüyüşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Okul önünde son bulan yürüyüşte konuşan sendika başkanları eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını belirterek bunların kabul edilemeyeceğini söylediler. Yaptığı konuşmasında amacı öğrencilerin iyi bir şekilde yetişerek topluma faydalı bireyler olmasını amaçlayan öğretmenlerin şehit edilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Evlatlarımızı yetiştirmek, geleceğe hazırlamak gibi kutsal bir amacı hayata geçirme çabasındaki eğitimcilerimiz, sahip çıkılamamış veya sahip çıkılamayan çocuklarımız tarafından sonu feci ölümlerle biten şiddete maruz kalmaktadır" dedi.

"Bu olayın son olmasını temenni ediyorum"

"Bunun önüne geçilemiyorsa, eğitim merkezli olarak bütün bir toplumsal gidişat, gidişata yön veren düzenlemeler ciddi bir duyarlılık ve sorumlulukla yeniden tanzim edilmelidir" ifadelerine yer veren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmene saygınlık ve itibar kazandırılmalı, eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmamalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu husus da göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, mağdur edilmemelidir. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki negatif etkilerinden arındıracak kapsamda düşünülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını kaybeden Necmeddin Kuyucu öğretmenimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, bütün eğitim camiasına ve milletimize taziyelerimizi bildiriyor, bu olayın son olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu görenler fenalık geçirdi

Yapılan konuşmaların ardından Kuyucu'nun cenazesi, isminin verildiği Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'ne getirildi. Okul bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine ölen öğretmenin eşi Gülay, çocukları Alp ve Yiğiy Kuyucu, Milli Eğitimi Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Kuyucu'nun eşi, çocukları, yakınları, görev arkadaşları, öğrencileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Tören öncesinde Kuyucu'nun Türk Bayrağı'na sarılı tabutu başına gelen yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Kuyucu'nun tabutu başında fenalaşan eşi ve yakınları sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ile sakinleştirilebildi. Kuyucu'nun çocukları ise birbirlerini sarılarak teselli etti.

"Öğretmenler acılı anlarında, sıkıntılı anlarında yan yana gelebiliyorlar"

Gerçekleştirilen uğurlama törenine katılan Milli Eğitimi Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran, yaptığı konuşmada yaşanan olayın bir daha temenni etmemesini dilediklerini ifade ederek, "Anlatamadığımız, sıkıntı çektiğimiz, yapamadığımız, eksiklerimizin olduğu şeyler var. Bu tür olayları önlemek, sadece öğretmenlerin ve sadece bu kurumların vazifesi değil. Anne ve babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza sevgi, şefkat, muhabbet ve merhametle yaklaşınız. Eğer bu duyguları siz evleriniz de veremezsiniz, okulların bunun üzerine bir şey katmasını beklemeyin. Biz o yavrularımızı teslim aldığımızda elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz. Ama iş sizde bitiyor. Öğretmen arkadaşlarımız, sevginin aşamayacağı hiçbir duvar ve engel yoktur. Bizden beklenen; bu yavrularımızı şefkatle bağrımıza basmaktır. Bunları biz yapıyoruz. Ama bu şevkatli ellerimizi ve muhabbetli yüzümüzü de bu çocuklara gösterelim. Şurada çok güzel bir tabloyu görüyorum. Öğretmenler acılı anlarında, sıkıntılı anlarında yan yana gelebiliyorlar" diye konuştu.

Toprağa verilecek

Yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kuyucu'nun cenazesi, cenaze aracına binlerce kişiden yükselen tekbir sesleri eşliğinde taşındı. Kuyucu'nun cenazesi Gebze ilçesi Ahatlı Mahallesi Camii'nde kılıncak cenaze namzının ardından Ahatlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

