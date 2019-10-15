Son Dakika Haberleri: Binlerce kişinin arasında farkındalık yürüyüşü
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Binlerce kişinin arasında farkındalık yürüyüşü

1 saat önce

İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Şirinevler Meydanı'nda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gözüne bandaj takarak engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

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İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Şirinevler Meydanı'nda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gözüne bandaj takarak engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.


Bahçelievler Belediyesi "15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü' görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Şirinevler Meydanı'ndan buluşan vatandaşlar gözlerine bandaj takıp ellerinde baston ile yürümeye çalıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da destek olmak için gözüne bandaj takıp elinde bastonu ile yürümeye çalıştı. Görme engelli vatandaşlar ise bu kez başkan Bahadır'a yürürken yardımcı oldu. İstanbul'un en kalabalık Meydanlarından Şirinevler Meydanı'nda gözleri bandajla yürümek hiç kolay olmadı. Kimi zaman gözleri bandaj ile yürüyen vatandaşlar önlerine çıkan engelleri fark etmede zorlandı.


"Şov amacıyla değil arkadaşlarımıza destek olma amacıyla yapıyoruz"


Gözleri bandaj ile kapalı olarak yürümenin çok zor olduğunu dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Allah görme engelli olan arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Yürüyüşümüzü bitirdiğimizde ben bandajımı çıkarttım ve gün ışığına kavuştum. Ben çıkarttım ama yanımdaki görme engelli arkadaşım 'biz çıkartamıyoruz' dedi. Biz burada bu yürüyüşü farkındalık oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını ve neler hissettiğini anlamak için bu yürüyüşü yapıyoruz. Gözlerimiz bandajla kapalı olduğu zaman 5 dakikada yürüdüğümüz yolu 15 dakikada zor yürüdük. Bunu şov amacıyla değil arkadaşlarımıza destek olma amacıyla yapıyoruz. Sarı çizgi yapmışız ama önüne birisi bir şey koymuş. Kaldırımlarda 1 cm farklılık olsa bile arkadaşlarımız düşebilir. Biz sarı çizgilerimizi arttırıyoruz, ama bunu bilinçli bir şekilde yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konu da bilinçlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Başka bir dünyaya giriş yapıyorsunuz"


Baston ile birlikte yürüyen görme engelli Semra Kalender, " Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz, sadece erişebilir bir hayat istiyoruz. Ulu orta yerlere araba park edilmemesini istiyoruz. İnsanların buna saygılı olmasını istiyoruz. 15 dakika bile olsa gözüne bandaj takıp yürümek çok farklı bir deneyim. Çünkü başka bir dünyaya giriş yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Şirinevler, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:39 Kaynak: İHA
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