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Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı - Son Dakika

Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı

26.08.2021 11:18
Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı, System.String[]

Büyük Taarruzun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şuhut'ta, Çakırözü köyünden Türk ordularının yürüdüğü güzergahta Kocatepe'ye düzenlenen Zafer Yürüyüşü tamamlandı.

Büyük Taarruzun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şuhut'ta, Çakırözü köyünden Türk ordularının yürüdüğü güzergahta Kocatepe'ye düzenlenen Zafer Yürüyüşü tamamlandı.

Şuhut'ta, Çakırözü köyünden Zafer Yürüyüşü için binlerce vatandaş yürüdü. Çakırözü köyünden Kocatepe'ye 14 kilometrelik mesafeyi yürüyen vatandaşlar Kocatepe'ye varıp burada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu destansı mücadele ile ilgili bilgiler edindi. Kocatepe ziyaretinde gaziler ise konuşma yaptı.

Avcılar Kulübü Onursal Başkanı Hasan Tonkur, konu ile ilgili açıklamalarında, "Atalarımızın bize bıraktığı bu kutsal yolda biz görev yapıyoruz. Yürüyüş yapan kardeşlerimize her türlü ikramı yapıyoruz. Bunu da görev olarak benimsiyoruz sağ oldukça yapacağız inşallah. Bu hizmetimizi 17 yıldır yapıyoruz. İlk sıralarda yürüyüşe katılan vatandaşlarımıza katmer bükme çay ayran veriyorduk. Şimdi buna sucuk ekmek, çay, ayran ve meyve suyuna dönüştürdük.

Yürüyüşe katılan Fahrettin Er ise, konu ile ilgili açıklamalarında, " Manisa'dan Anemon Trekking Spor Kulübü olarak bu yıl 99 yıl evvel Türk'ün Anadolu topraklarında bin yıldır elinde tuttuğu vatan toprağını almak isteyen emperyalist işgalcilere karşı durun dediği noktadır burası. Karar verdiği noktadır burası. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağladığı gecede topların çelik ağzının bir hücum marşı çaldığı gecedir burası. Burası çok önemli bir noktadır ve çok önemli gecedir burası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını bu yolu at sırtında ve piyade olarak kat ettiler. Yaşayarak empati yaptım. Gözümde daha da büyüdü. Ecdadıma ve Atatürk'e olan hayranlığım daha da arttı. Buradaki organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Bir de tüm Türkiye'deki öğrencilerin belli sınıflarda buraya getirilmesi lazım" dedi.

Gaziler Derneği Başkanı Eftar Arslan da, "Bu topraklar Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklardır. Bütün Türkiye'nin buradaki ilgi ve duygularından dolayı teşekkür ederiz. Hepimizin amacı ve gayesi burada gösteriye uygun şekilde hareket etmektir. Zaferyolu yürüyüşünün 99. yılını Kocatepe'ye yürüyerek gerçekleştirdik. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şuhut Gaziler Derneği adına" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı
Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı
Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı
Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı
Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Silah, Şuhut, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü tamamlandı - Son Dakika


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