Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı - Son Dakika

Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı.

Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde namazların cemaatle kılınmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişinin saf tuttuğu Bursa Ulucamii bomboş kaldı. Cami imamı, gelişmelerden haberdar olmayan cemaati bilgilendirdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cemaat açıklamasının ardından Bursa'nın tarihi camileri de boş kaldı. Her gün binlerce kişinin geldiği, cemaat ile saf tuttuğu Ulucami'de ikindi namazına 50'ye yakın vatandaş geldi. Cami imamı, cemaate gelenlere ikinci bir emre kadar cemaat yapılmayacağını söyledi. Namazı kılan vatandaşlar bir biriyle tokalaşmadan camiden ayrıldı.


Ulucami avlusunda bulunan ve her gün binlerce kişinin oturup çay içip simit yediği Orhan Park'nda ise simitçilerin bile kepenk kapatması dikkatlerden kaçmadı. Her gün yüzlerce kişinin fotoğraf çektirdiği Orhan Parkı da virüs korkusu sebebiyle bomboş kaldı. - BURSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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