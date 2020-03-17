Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı - Son Dakika Ekonomi

Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı

6 saat önce

Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi Uzun Çarşı, korona virüsü nedeniyle boş kaldı.

Binlerce kişinin uğradığı tarihi Uzun Çarşı boş kaldı, System.String[]

Hatay'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi Uzun Çarşı, korona virüsü nedeniyle boş kaldı.


Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 3 buçuk kilometrelik tarihi Uzun Çarşı dünya çapında yayılan ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs dolayısıyla boş kaldı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'evden çıkmayın' uyarısına kulak verirken, çarşıda bulunan yaklaşık 2 bin esnaf ise iş yerlerinde müşteri bekledi. Uzun Çarşı'nın sokakları boş kalırken, esnaf da kara kara düşünmeye başladı. Tarihinin en boş günlerini geçiren Uzun Çarşı, eski kalabalık zamanlarını arıyor.


Bir an önce virüsten kurtulmayı temenni eden Uzun Çarşı esnafı Onur Güler vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, "İnsanlar yaşanan bu durumdan tedirginler, korkuyorlar, bu da tabi işe yansıdı. Yerli ve yabancı turistler buraya daha az sayıda gelmeye başladılar. Tabi ki insanların daha tedbirli, titiz, dikkatli olması lazım. İnşallah bu virüsten kurtulmuş oluruz, Allah'ın izni ile. İnsanlar kalabalığa girmekten korkuyor, bu da bizi ekonomik olarak etkiliyor. Sonuçta burası çarşı olduğu için insanlar tedirginler, bu da işe yansıyor, ekonomik olarak zor durumda kalıyoruz" dedi.


Uzun Çarşı'da 25 yıldır esnaflık yapan Aydın Okur ise korona virüs dolayısıyla çarşıya kimsenin gelmediğini ve ekonomik olarak etkilendiklerini belirterek, "Son iki haftadır çarşıda ciddi bir azalma var. Hatta şu an bile baktığımızda kimse yok diyebiliriz. Yani müşteri gelmiyor. Bu durum bizi ekonomik olarak da etkiliyor. Dükkan kiraları pahalı, ödemelerimiz var, iş olmayınca yapamıyoruz ister istemez. Bu durumun bir an önce geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - HATAY

fahrettin koca, Türkiye, Antakya, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
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