Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor - Son Dakika

Erzincan'da 81 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte 27 Aralık 1939'daki depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtı'nda dua ederek AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Felakette binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını anımsatan Aksun, halasının 15 yaşındayken yaşadığı depremde yıkılan duvarın altında kalarak yaralandığını ve enkazdan dedesi tarafından çıkarıldığını söyledi.

Aksun, 1939 depreminde Kur'an kursu öğreticisi Bekir Karatepe'nin yaşadığı acı olayı anlatarak, "Bir hafta boyunca toprağın altında sadece boyun kısmı dışarıda kalmış. Kolları falan göçük altında kalmış. Bir hafta orada dua ederek kaldığını söyledi. Ayaklarında problem olmuş. Bir hafta sonra sağ çıkarılmış." dedi.

Deprem sonrası cezaevinde bulunan mahkumların enkaz altında kalanların kurtarılmasında büyük rol oynadığını ifade eden Aksun, "Erzincan'da cezaevinde bulunan mahkumları herkes anlatır. Şehre gelip kurtarmalara katıldıklarını, bu yardımın neticesinde akşam tam sayı olarak geriye döndüklerini ve Erzincan Kanunu çıkarılarak affedildikleri bilinen gerçeklerdir." diye konuştu.

Aksun, 1992 depremi ve sonrasında Erzincan'da alınan tedbirlerle o vahim sonuçların bir daha yaşanmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenmeyen ve yüzde 60'lık bir dilime tekabul eden inşaat stokumuzu tekrar gözden geçirerek hazırlamış olduğumuz raporla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına arz edeceğiz. Bunların da inşallah yeni bir deprem yaşanmadan önce tekrar yapılabilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Aksun, Elazığ ve İzmir depremlerinde devletin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

"Sağlam binalar şiddetli depremlere karşı ayakta kalıyor"

Erzincan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Mengi de sağlam binaların şiddetli depremlere karşı ayakta durduğuna işaret etti.

Erzincan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi yatay yapılaşmada çok iyi bir il olduğunu belirten Mengi, şöyle devam etti:

"Kat sınırlaması konularak yatay yapılaşmada çok ileri seviyeye geldik. Bu, Erzincan'ımız için bir artı fakat yapmamız gereken işlemler var. Bunlar da yapı stoklarımız. Yapı envanterlerimizin çıkarılması lazım yani 'binalarımız 7,9 gibi büyük şiddette depreme hazır mı, değil mi', bunu çıkaracağız."

Mengi, kentin büyük depremler yaşadığı için yapılaşmanın teknolojik gelişmelerle iyi seviyelere ulaştığını ifade ederek, depremin değil, binaların insanları öldürdüğünü sözlerine ekledi.