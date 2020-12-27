Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor - Son Dakika

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor

27.12.2020 11:13

Erzincan'da 81 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

Erzincan'da 81 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte 27 Aralık 1939'daki depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtı'nda dua ederek AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Felakette binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını anımsatan Aksun, halasının 15 yaşındayken yaşadığı depremde yıkılan duvarın altında kalarak yaralandığını ve enkazdan dedesi tarafından çıkarıldığını söyledi.

Aksun, 1939 depreminde Kur'an kursu öğreticisi Bekir Karatepe'nin yaşadığı acı olayı anlatarak, "Bir hafta boyunca toprağın altında sadece boyun kısmı dışarıda kalmış. Kolları falan göçük altında kalmış. Bir hafta orada dua ederek kaldığını söyledi. Ayaklarında problem olmuş. Bir hafta sonra sağ çıkarılmış." dedi.

Deprem sonrası cezaevinde bulunan mahkumların enkaz altında kalanların kurtarılmasında büyük rol oynadığını ifade eden Aksun, "Erzincan'da cezaevinde bulunan mahkumları herkes anlatır. Şehre gelip kurtarmalara katıldıklarını, bu yardımın neticesinde akşam tam sayı olarak geriye döndüklerini ve Erzincan Kanunu çıkarılarak affedildikleri bilinen gerçeklerdir." diye konuştu.

Aksun, 1992 depremi ve sonrasında Erzincan'da alınan tedbirlerle o vahim sonuçların bir daha yaşanmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenmeyen ve yüzde 60'lık bir dilime tekabul eden inşaat stokumuzu tekrar gözden geçirerek hazırlamış olduğumuz raporla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına arz edeceğiz. Bunların da inşallah yeni bir deprem yaşanmadan önce tekrar yapılabilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Aksun, Elazığ ve İzmir depremlerinde devletin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiğini sözlerine ekledi.

"Sağlam binalar şiddetli depremlere karşı ayakta kalıyor"

Erzincan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Mengi de sağlam binaların şiddetli depremlere karşı ayakta durduğuna işaret etti.

Erzincan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi yatay yapılaşmada çok iyi bir il olduğunu belirten Mengi, şöyle devam etti:

"Kat sınırlaması konularak yatay yapılaşmada çok ileri seviyeye geldik. Bu, Erzincan'ımız için bir artı fakat yapmamız gereken işlemler var. Bunlar da yapı stoklarımız. Yapı envanterlerimizin çıkarılması lazım yani 'binalarımız 7,9 gibi büyük şiddette depreme hazır mı, değil mi', bunu çıkaracağız."

Mengi, kentin büyük depremler yaşadığı için yapılaşmanın teknolojik gelişmelerle iyi seviyelere ulaştığını ifade ederek, depremin değil, binaların insanları öldürdüğünü sözlerine ekledi.

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor
Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor
Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor
Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor

Karatepe, Erzincan, Deprem, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor - Son Dakika


Son Dakika

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti
TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı         
11:27
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Erzincan depremi 81 yıldır unutulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei