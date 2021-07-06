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BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI - Son Dakika

BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI

06.07.2021 11:03

KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana testler yapılarak, binlerce kişiye pozitif tanısı koyulan pandemi polikliniği, aşılama sayılarının yükselmesiyle boş kaldı.

KOCAELİ Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana testler yapılarak, binlerce kişiye pozitif tanısı koyulan pandemi polikliniği, aşılama sayılarının yükselmesiyle boş kaldı. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yoğun bakım ve ölüm sayılarında da ciddi düşüş olduğunu belirtti.

Salgının yoğun günlerinde binlerce kişiye pozitif tanısı koyulan pandemi poliklinikleri, aşılama sayılarının yükselmesiyle birlikte boş kaldı. 1 milyon 256 bin kişinin en az ilk doz aşısını yaptırdığı Kocaeli'de, önceki zamanlarda her gün neredeyse 3 bine yakın başvuru alan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin pandemi polikliniğinde dün sadece 130 kişi, muayene edildi. Kocaeli'de koronavirüs yoğun bakım ve servislerinde tedavi gören hasta sayısı da 200'ün altına düştü. İyi yönlü gidiş olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, son hasta taburcu edilene kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

'80 YATAKTA YÜZDE 30'UN ALTINDA DOLULUK SÖZ KONUSU'

Kocaeli'de pandemiye ayrılan yatak sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Müdürü Pehlevan, Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde il genelinde 320 yatağı yoğun bakıma ayırmıştık. Şu anda 80 yatağa inmemize rağmen bunda da yüzde 30'un altında bir doluluğumuz söz konusu. Dolayısıyla bu iyiye gidişin bir işareti. Servis yataklarımız da 2 binlere kadar çıkmıştı. Bunu da son derece azalttık. Ona rağmen yatak doluluk oranımız son derece düşük. Yine de önlemleri elden bırakmamalıyız. Mutlaka aşılama yapmalıyız. 'İşte bu' diyebilmek için tamamlamak için kesinlikle herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Son hasta taburcu olana kadar önlemlerden asla taviz vermememiz lazım çünkü sonbahara doğru okullar açılacak. Havalar soğuduğu için iş yerleri kapalı ortamlar olacak. O nedenle özellikle yaz sonuna hazırlık açısından pandemiyi daha iyi kontrol etmek açısından aşı çok önemli dedi.

'İYİYE GİDİŞ İÇİN AŞI'

Salgında iyiye gidişin aşılama ile mümkün olduğunu belirten Pehlevan, Geldiğimiz noktada, Kocaeli'nin en yoğun pandemi polikliniklerinden biri olan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin pandemi polikliniği sayıların düşmesiyle birlikte boş kaldı fakat bunun kalıcı olması her aşı hakkı gelen vatandaşımızın aşı olmasına bağlı. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle gençleri aşı olmaya davet ediyoruz. Her yerde aşı olma imkanları var. Alışveriş merkezlerinde, otogarda ekiplerimiz var. İlçe sağlık müdürlüklerinin mobil ekipleri var. Hastanelerde, sağlık merkezlerinde, özel ve üniversite hastanelerinde aşı olabilirler hatta hastanelerde aşı poliklinikleri gece 00.00'a kadar açık diye konuştu.

'VİRÜS HALA ORTADA'

Bayram öncesi koronavirüsün hala ciddi risk olduğunu hatırlatan Pehlevan, Önümüz bayram, bayrama kadar kesinlikle aşı hakkı gelen bütün vatandaşlarımızın en azından ilk doz aşılarını yaptırmalarını önemsiyoruz çünkü bayramlaşacağız. Büyüklerimizi göreceğiz. Bu konuda da çok dikkatli olmalarını öneriyoruz çünkü virüs hala ortada var. Dikkatli olmakta fayda var dedi.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının da sıfıra yaklaştığını söyleyen Pehlevan, Bu çok iyiye bir işaret. Kocaeli bu konuda başarılı. Aynı başarıyı aşılamada da görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle katkısıyla önce kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını düşünerek aşı olmalarını önemsiyoruz diye konuştu.

BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI
BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI
BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI
BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI
BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kocaeli, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNLERCE KİŞİYE TANI KOYULAN PANDEMİ POLİKLİNİĞİ BOŞ KALDI - Son Dakika


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