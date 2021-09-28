Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor - Son Dakika

Koyunların dinlenme ve sağım noktalarından drone ile detaylar
Koyunların arazideki yolculuğundan detaylar Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor
Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başladı.
Gün içinde doğada otlatılan binlerce koyun, belirli noktalarda dinlendirilip, sağım işleminden geçiriliyor.
Kar yağışı ile ağıllara götürülecek koyunlara kış süresince burada bakılacak.
Kaynak: AA
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