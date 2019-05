Binlerce Kulalı Kadir Gecesi'nde iftarda buluştu

Kula Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı, bu yıl da Şah Süleyman Camii önü Mevlana Caddesi'nde düzenlendi.

Binlerce Kulalı, Kadir Gecesi'nde Kula Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği iftarda bu yıl Mevlana Caddesi'nde buluştu. Her yıl Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Yunus Emre'yi Anma ve Kadir Gecesi programı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yunus Emre Türbesi'nde devam eden çevre düzenlemesi nedeniyle, Mevlana Caddesi Şah Süleyman Camii'nde düzenlendi.



Binlerce Kulalı, Mevlidi Şerif, Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde binlerce metrelik iftar sofrasında, kurulan dev yemek kazanlarından servis edilen iftar menüsü ile oruçlarını açtı. Kurulan iftar sofralarında yer bulamayan bazı aileler ise, cadde üzerinde bulunan çimlerin üzerine serdikleri örtülerin üzerinde iftar açtı. Düzenlenen programa Kulalı vatandaşların yanı sıra, çevre il ve ilçelerden de katılım sağlandı. İftar programına katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindeki protokol üyeleri, masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşların kandilini kutlayıp, afiyet olsun dileklerini iletti.



Yaklaşık 9 ay önce Kula'da göreve başlayan Kula Kaymakamı Kemal Duru, böylesine büyük bir organizasyon ile ilk kez karşılaştığını ifade ederek, binlerce Kulalı vatandaşla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kaymakam Duru, "Bugün burada rahmetin, bereketin ve mağfiretin ayı olan ramazan ayının mübarek kadir gecesini idrak ediyoruz. Bu vesile ile kadir gecemizin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bugün burada neredeyse Kulalı hemşerilerimizin tamamı ile, büyük bir kalabalıkla iftar programına katıldık. Hakikaten güzel bir tablo, olması gereken bir tablo. Çünkü bizler Müslümanlar olarak kardeşlik içerisinde, birlik, dayanışma içerisinde birbirilerimizi düşünerek yaşamlarımızı sürdürmeliyiz. Burada da bu binlerce Kulalı'nın kardeşliği içerisinde birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah rabbim kardeşliğimizi, ülkemizin birlik bütünlüğünü bozmasın, düşmanlarımıza fırsat vermesin ve tüm islam alemi için hayırlara vesile olsun. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde inşallah biz her zaman daha güçlü olacağız. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. Çünkü insanlar bir araya geldikçe kardeşlik hisleri pekişiyor. Bende devletin bir temsilcisi olarak da burada vatandaşlarımızın hep birlikte olmalarından çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah ramazan bitiminde de biz bu güzel ulvi duyguları kaybetmeden birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim Müslüman alemine bugünkü gibi nice güzel günler gördürmeyi nasip etsin" dedi.



Mübarek Kadir Gecesinde Kulalı vatandaşlarla iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Duru, "Kulalı vatandaşların hakikaten aidiyet hissi çok fazla ve bu aidiyet hissinin fazlalığından birlik beraberlik adına her zaman mutlu oluyoruz. Bu gönül ortamı sağlandıktan sonra başarılmayacak iş yok. Burada hemşerilerimizi ve dışarıdan gelen misafirlerimizi de ağırladık. Diğer ilçelere ve illere de güzel bir örnek teşkil ettiğimize inanıyorum. Dediğim gibi inşallah bu güzel uygulamaların devamını niyaz ediyoruz. Rabbimizin bizleri sevdiklerimizle, sağlıkla, huzurla ve kardeşlik ortamı içerisinde nice bayramlara eriştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kula Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, meclis üyeleri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, çevre il ve ilçelerden vatandaşlar ve binlerce Kulalı katıldı. - MANİSA

