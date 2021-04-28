Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesinde, 130 bin dekar mera ve 70 bin dekar anız alanında tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

Hayvancılık alanında koyun üretiminin başı çektiği işletmede, kuzularla yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Binlerce kuzu, her gün yetkililer tarafından ağıllardan salınarak anneleriyle buluşturuluyor.

Annelerinden bütün gün ayrı kaldıktan sonra süt emmeleri için ağıllardan salınan binlerce kuzu, kapıların açılmasıyla harekete geçiyor. Büyük bir alanda gerçekleşen kavuşma anı, süt emebilmek için annelerini telaşla arayan kuzuların renkli görüntülerine sahne oluyor.

Sürünün büyük olmasına rağmen yaklaşık 3 dakikada annelerini kokusundan bulan kuzular, karınlarını doyuruyor. Annesini çeşitli nedenlerle kaybeden yavrular ise işletmedeki yetkililer tarafından biberonla besleniyor.

İşletme Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, Gözlü'nün, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinden sonra en yoğun faaliyetin yapıldığı tarım ve hayvancılık işletmesi olduğunu söyledi.

Akçay, her gün gerçekleşen kuzuların anneleriyle buluşması ritüelini, kendilerinin de heyecanla izlediğini dile getirdi.

İşletmede Akkaraman, Bafra ve Acıpayam koyununun üretiminin yapıldığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Akkaraman ve Acıpayam koyununun süt üretimini artırmak ve döl verimini yükseltmek, Bafra koyununun ise İç Anadolu'ya adaptasyonunu sağlamak amacıyla çalışma yürütüyoruz. İşletmemizde, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle Akkaraman ve Bafra koyununu melezleme çalışması da yapıyoruz. Bu yıl 17 bin anne koyundan 23 bin kuzumuz dünyaya geldi."

Akçay, verimi yüksek "elit" sürülerinde büyük oranda da ikiz doğum gerçekleştiğini sözlerine ekledi.