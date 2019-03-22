Son Dakika Haberleri: Binlerce Leylek, Çiftçiye Eşlik Etti

Binlerce Leylek, Çiftçiye Eşlik Etti

29 dakika önce

İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, Türkiye'deki yuvalarına yerleşmeye başlarken tarlasını traktörüyle süren çiftçiye binlerce leylek eşlik etti.

Binlerce Leylek, Çiftçiye Eşlik Etti, System.String[]
İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, Türkiye'deki yuvalarına yerleşmeye başlarken tarlasını traktörüyle süren çiftçiye binlerce leylek eşlik etti.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da kış mevsimini geçiren leylekler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte sürüler halinde Türkiye'ye gelmeye başladı. Traktörün arkasına bağladığı kültivatörle tarlasını sürmeye başlayan çiftçi İsmail Bilgiler'e binlerce leylek eşlik etti. Leylekler, tarlanın sürülmesiyle birlikte ortaya çıkan besinleri yeme mücadelesi verdi. Bu anlar çiftçi tarafından görüntülendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anayasa Mahkemesi, Aralarında Meclis'te Olan TİP'in de Bulunduğu 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Leylek, Çiftçiye Eşlik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]