Üye Girişi
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti - Son Dakika

Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti

24.09.2021 22:36
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti, System.String[]

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin çağrısıyla Trablus'ta toplanan binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) güvenoyunu çekme kararını protesto etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin çağrısıyla Trablus'ta toplanan binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin (TM) Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) güvenoyunu çekme kararını protesto etti.

Trablus'un Şehitler Meydanı'ndaki gösteriye, Başbakan Dibeybe ve kabinesinden bakanların yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen binlerce vatandaş katıldı.

Libyalılar, TM'ni protesto ederek, Dibeybe önderliğindeki UBH'ye destek mesajları verdi.

"Temsilciler Meclisi beni temsil etmiyor" yazılı dövizler taşıyan protestocular, TM Başkanı Akile Salih ve Salih'in destek verdiği ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter karşıtı sloganlar attı.

Dibeybe: "Ben sizin hizmetkarınızım"

Burada göstericilere hitab eden Dibeybe, "'Yaşama evet savaşa hayır' demek için buraya geldiniz. Libya'nın yeniden bölünmesine izin veremeyiz, geçmişe geri dönemeyiz." dedi.

UBH'nin bir uzlaşı ile Libya'da göreve geldiğini ve güvenoyu aldığına işaret eden Dibeybe, "Bu çok müstesna bir durumdu. Bizim gelişimizle, bölünmüş durumda olan Temsilciler Meclisi de birleşti." diye konuştu.

Ülkesinin yeniden bir savaşa sürüklenmesine karşı olduklarını vurgulayan Libya Başbakanı, şunları söyledi:

"Düğün çadırlarına evet, taziye çadırlarına hayır. Kalkınmaya evet, gençleri, öğretmenleri, sağlık sektörünü desteklemeye evet. Güçlü bir Libya ordusunu desteklemeye evet. Hükümetimizin projesi bunlardır."

Hükümetin 4 aydan uzun süredir beklediği bütçeyi hala onaylamayan Temsilciler Meclisi'ni de eleştiren Dibeybe, şöyle devam etti:

"Dibeybe milyarlarca (dinarı) israf etti diyorlar. Bu paralar sizin paranız. Hiçkimse el koyamaz ve kimseye minnet duyamazsınız. Ben sizin hizmetkarınız, evladınızım. Milyarlarca dinarı gençlere harcadık, kendilerine bir kapı açmak, yuva kurmak isteyen gençlere. Sokaklarda geçim derdine düşen gençleri kendi hallerine bırakamazdık."

Aile, anne ve çocuk yardımı ile konut kredileri gibi sosyal projeleri devam ettireceklerini belirten Dibeybe, "Paraların nereye gittiğini söyleyeyim size. Bizi bugün buralara getiren öğretmenlerimiz için harcadık. Onların geçim sıkıntısına katlanmasına izin veremezdik. Aşı getirmeyi taahhüt ettik ve bugün aşı teminini fazlasıyla sağladık." diye konuştu.

Dibeybe'nin konuşmasının ardından sahne alan Libyalı sanatçılar, 'mireskavi' adı verilen Libya halk şarkılarını seslendirdi.

Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti
Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti

Temsilciler Meclisi, Protesto, Dibeybe, Tripoli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın 22:40 Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu 21:51 Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü 21:33 Gökhan Töre'nin istatistiği gündeme oturdu! Taraftarlar sinirden çılgına döndü
Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti 20:48 Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı 18:48 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 17:42 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular         
23:15
Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım         
22:23
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
21:40
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada         
19:52
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 23:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: Binlerce Libyalı, Temsilciler Meclisi'nin güvenoyunu kararını başkent Trablus'ta protesto etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement