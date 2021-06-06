Binlerce lira değerinde ev aldı, muhtar adaylığına soyundu - Son Dakika

Binlerce lira değerinde ev aldı, muhtar adaylığına soyundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 mahallede bugün muhtarlık seçimi yapıldı.

Sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılan seçimde 4 mahallede ikamet eden 26 bin 631 seçmen sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular.

Yapılan seçimlerde 93 sandık kuruldu. Osmaniye mahallesinde sadece Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda 12 sandıkta, Mahmudiye mahallesinde Şükrünailipaşa İlkokulu ve Zeki Konukoğlu Öğretmen lisesinde kurulan 39 sandıkta, Sarıpınar mahallesinde 2, Mesudiye mahallesinde ise 40 sandık kuruldu.

Önceki yıllarda ikamet ettiği Hamidiye mahallesinde Muhtar azalığı görevi yapan 61 yaşındaki Ziya Turan, Mahmudiye mahallesinden 7 ay önce ev alıp, taşındı. Turan, mevcut muhtar Raşit Alan'ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle aday olmaya karar verdi.

Açıklama yapan Ziya Turan, "İnegöl Keresteciler Odası Başkanıyım. Geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiğim Hamidiye mahallesinde Muhtar azalığı görevi yaptım. 7 ay önce Mahmudiye mahallesinden ev aldım. Muhtar olmaya karar verdim. Mevcut muhtarımız hayatını kaybetmişti. Mahmudiye mahallesi için uğraşıyorum. Taşındığımda ilk aklıma gelen muhtar aday olmaktı. Sevdiğim için aday oldum. Hayırlısı olsun" dedi.