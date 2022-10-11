Binlerce liralık tekne motorlarını çaldılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde balıkçı barınağına gelen hırsızlar, burada bağlı olan 2 teknenin biri 75 bin lira değerinde olan motorlarını çaldı. Burada sürekli hırsızlık olduğunu dile getiren balıkçılar, diken üzerinde olduklarını ve rahat uyku uyuyamadıklarını söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılıkla uğraşan Hakan Atmaca, gece saatlerinde Darıca sahilinde bulunan balıkçı barınağında bağlı olan teknesinin yanına geldiğinde 75 bin lira değerindeki motorunun çalındığını fark etti. Bir başka teknenin motorunun daha çalındığını fark eden balıkçı, soluğu polis merkezinde aldı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Teknelerin bulunduğu alanda güvenliğin zayıf olduğunu ve herkesin rahatlıkla teknelere ulaşabildiğini söyleyen balıkçılar, hırsızlık olaylarının sürekli yaşandığını dile getiriyor. Bu durum yüzünden evlerine gittiklerinde diken üzerinde olduklarını ve rahat bir uyku uyuyamadıklarını kaydeden balıkçılar, yetkililerden bu bölgeye güvenlik kameraları takılmasını talep ediyor. Balıkçılardan bazıları ise her gece evine giderken teknesinin motorunu da söküp yanında götürüyor.

"Burayla ilgili acil bir güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz"

Balıkçı barınağında güvenlik önleminin olmadığını belirten Hakan Atmaca, "Burada herhangi bir güvenlik önlemi yok. Kamera yok. Burayla ilgili acil bir güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz çünkü koyduğumuz makineler pahalı. Benim çalınan makinem 75 bin lira değerinde. Bir başka arkadaşın daha motoru çalındı. Sürekli bu sıkıntıları yaşıyoruz biz. Bir gece vakti biz buraya geldiğimizde, hırsızla baş başa kaldığımızda olumsuz durumlar olacak. ya o bize zarar verecek, ya biz ona zarar vereceğiz. Herkesin çocuğu var. Kimse kimseyle bu şekilde imtihan olmasın. Ara ara burada hırsızlık oluyor ama geldikleri zaman da peşini bırakmıyorlar. Büyük bir ihtimalle şebeke halinde çalışıyorlar. Bugün bana oluyor, yarın bir başkasına oluyor. Sürekli bu hırsızlık olayı var. Şikayetçi oldum, karakola gittim, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapmamız gereken şeyleri yaptık ama bundan sonrası ne olur bilmiyoruz" dedi.

"İnsanların hırsızlıkla imtihan edilmesi çok kötü bir olay"

Darıca'nın çok güzel bir yer olduğunu ve özellikle İstanbul'dan buraya taşındığını söyleyen Muzaffer Dağdelen ise "Bakıldığı zaman bir emeklinin hayalindeki her şeyi veriyor ama çok üzücü olaylarla karşılaştık. Ekmeğini kazanmak için çalışan insanların hırsızlıkla imtihan edilmesi çok kötü bir olay. Benim 5 yıldır burada teknem var. 5 yıldır rahat bir uyku uyuyamıyoruz. Motorumuz çalındı, teknemize girildi. Arkadaşlarımın çalınan akü sayısını bilmiyorum. Burası lüks teknelerin yeri değil. Çok güzel bir marinamız var, çok güzel bir sahilimiz var. İnsanlar buranın gerçekten keyfini çıkarabiliyorlar. Buradan çalınıp satılan ürünlerin alıcısı çok fazla, küçük ürünler burada. Vatandaşın çoğunluğunun kullandığı şeyler. İleride 17 metre yat var, onun motorunu kimse çalmaz ama buradaki 3 bin liralık, 10 bin liralık, 20 bin liralık motoru hemen pazarda 5 bin liraya satabiliyor. Bu alıcı için de çok kötü bir şey. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Lütfen faturasız bir ürün almayın. Hırsıza alet olmayın, kötülüklere alet olmayın" diye konuştu.

"Yatarken de huzurlu yatamıyoruz"

Gece gelindiği zaman insanların rahatlıkla teknenin içerisine oturabildiğini söyleyen Dağdelen, "Hatta içeride doğal insani ihtiyaçlarınızı da giderebilirsiniz. İçki içebilirsiniz, tuvaletinizi yapabilirsiniz, alkol aldıktan sonra teknenin içerisinde ölebilirsiniz. Teknemizden biz sorumluyuz ama teknemizin başına gelenlerden bizim sorumlu olmamamız lazım. Biz buraya bağlıyoruz, yatarken de huzurlu yatamıyoruz. Burada ne kadar tekne sahibi varsa bu akşam uyumayacaklar. Dün oldu, bugün olmaz diye bir şey yok. Eşim, 'Geleyim, biz bunu elimizle taşıyalım. Arabayla alalım, götürelim. Motoru üzerinde bırakmayalım' diyor" şeklinde konuştu.

"Yalnız müdahale etmeye de korkuyoruz"

Bölgeye takılacak güvenlik kameralarının caydırıcı olabileceğini ifade eden Dağdelen, "Ben emniyetle de görüştüm. 'Arkadaşlar ne olursunuz, gece burada 1-2 devriye atın. Burada bir ışık görünsün, birileri görünsün' dedim. Bir de yalnız müdahale etmeye de korkuyoruz. Ben bu yaşta 3 kişi hırsızlığa gelmiş insana ne kadar müdahil olabilirim?" ifadelerini kullandı.

"Resmen bir milli servet batıyor burada"

Hırsızların daha önce de kendi teknesine zarar verdiklerini ancak motoru çalamadıklarını vurgulayan Burhan Baydır da, "Daha sonra duyduğum kadarıyla buradan bir çok motor da gitmiş. Kim gelirse ruhsatlı, ruhsatsız getirip teknelerini buraya bırakabiliyor. Bazen adamın teknesini denize salıp kendi teknesini bağlayabiliyorlar. Bizim belediyeden isteğimiz, tek arzumuz, burada önlem alınsın. Tekne sahipleriyle iletişime geçilirse biz ücreti neyse ödemeyi kabul ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlarımızın teknesine zarar veriyorlar. Gençler buradan denize girip tekneleri batırıyor. Önlem olmadığından dolayı resmen bir milli servet batıyor burada" dedi.

"Tekneler çok pahalı, motorlar çok pahalı"

Teknelerin ve motorların sürekli çalındığını söyleyen Ömer Akarsu ise "Birkaç sefer kırmışlar, çalma işini gerçekleştirememişler. Daha bugün birkaç arkadaşımızın motorları çalındı. Birkaç tanesini de zorlamışlar, götürememişler. Herhalde birileri geldi diye kaçtılar. Biz buraya bir çare bulunmasını istiyoruz. Tekneler çok pahalı, motorlar çok pahalı. Yazık günah, insanların malları burada yıpranıyor, gidiyor. Buraya bir güvenlik koyulabilir, buraya birkaç tane kamera koyulabilir. Bu şekilde önlemler alınsa insanlar en azından evinde rahat bir uyku uyur. Buradan giderken insanlar rahat edemiyorlar, 'Teknemizi çalacaklar, motorumuzu çalacaklar' gibi sıkıntılar yaşıyorlar" dedi. - KOCAELİ