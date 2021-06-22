Binlerce liralık telefonunuz için kalitesiz ekran koruma camını tercih etmeyin - Son Dakika

Akıllı cep telefonlarının olmazsa olmazı kırılmaz ekran koruma camları, 5 TL'den 100 TL'ye kadar farklı fiyatlarda satılırken, kalitesiz ürün tercihinin çeşitli sorunlar oluşturabileceği belirtiliyor.

Kırılmaz cam, bazılarının fiyatları binlerce lirayı bile geçen cep telefonlarının dokunmatik ekranlarının kırılmasını önlemek amacıyla kullanılan, normal cama göre darbeye daha dayanıklı cam türü olarak biliniyor. Cep telefonlarının dokunmatik büyük ekranları, en pahalı parçalarından biri olduğu için çoğu vatandaş kaliteli kırılmaz camları satın alıyor. Yüksek sıcaklıklara ve çeşitli darbelere karşı dayanıklı olan bu cam türü sert darbeler nedeni ile kırılabilir,ancak boncuk boncuk parçalandığı için ne telefona ne de kullanıcıya zarar veriyor. Aralarında fiyat farkı çok olan kırılmaz camları vatandaşlar, 5 liradan 100 liraya kadar satın alabiliyor.

Eskişehir'de telefon dükkanı işleten Mustafa Çetin, kırılmaz camlarda fiyat farkının neden bu kadar fazla olduğunu anlattı. Vatandaşların kaliteli kırılmaz camları tercih ettiğini söyleyen, Çetin, "İçindeki yapıştırıcının kalitesi fiyat farkını ortaya koyuyor. Çok çeşit var. Tam kapatan diye tabir ettiğimiz kırılmaz camların yanı siyah oluyor ve fiyatları daha pahalı oluyor. Ucuz fiyatlı olanlar ise tam olarak telefonun ekranını kaplamıyor ve fiyatları ucuz ve kalitesiz oluyor. Kullanım süreleri kişiden kişiye değişiyor. Kırılmaz camların en kalitelisi bile ilk darbeden sonra yavaş yavaş çatlamaya başlar. Kalitesiz kırılmaz camların geliş fiyatı düşük olduğu için 5-10 liraya bile satılabiliyor. Ama bazı işletmeler ucuz fiyata gelen kırılmaz ekran camlarına da pahalıya satıyor. Bunun nedeni ise dükkan kiralarıyla ilgili. Örneğin 20 bin TL kira veren kişi 10 TL'ye kırılmaz cam takamaz. Taksa bile zarar eder. Ortalama 100 liraya kadar kırılmaz camlarımız mevcut. Kalitesine göre değişiyor. Vatandaşlar pahalı olsun sağlam olsun düşüncesinde oldukları için kaliteli kırılmaz camları tercih ediyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR