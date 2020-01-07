Binlerce martı fırtınadan kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binlerce martı fırtınadan kaçtı - Son Dakika

Binlerce martı fırtınadan kaçtı

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı Yenikapı'da etkinlik alanına sığındı.

Binlerce martı fırtınadan kaçtı, System.String[]

İstanbul'da etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı Yenikapı'da etkinlik alanına sığındı. Binlerce martının bir arada olması renkli görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Fırtınadan en çok etkilenenler ise martılar oldu. Binlerce martı şiddetli fırtına nedeniyle uçamayınca Yenikapı etkinlik alanına sığındı. Binlerce martının Yenikapı'da bir arada bulunması ise renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
18:37 ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
18:36 Spor mhk başkanı alp ilk yarıda futboldan çok hakem ve var konuşuldu - Son Dakika
18:36 Spor nihat özdemir'den hakemlere destek - Son Dakika
18:36 Bosnalı Sırplardan Ortodoks Noeli'nde provokasyon - Son Dakika
18:32 Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binlerce martı fırtınadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]