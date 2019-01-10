Son Dakika Haberleri: Binlerce Martı Rüzgar Nedeniyle Otoparka Sığındı

Binlerce Martı Rüzgar Nedeniyle Otoparka Sığındı

2 saat önce

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı.

Binlerce Martı Rüzgar Nedeniyle Otoparka Sığındı, System.String[]
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Lodostan en çok etkilenen ise martılar oldu. Binlerce martı etkili olan fırtına nedeniyle uçamayınca Zeytinburnu'nda bulunan bir otoparka sığındı. Otoparkın büyük bir bölümünü kaplayan martılar renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Yıldırım, CHP'li Özel'in 'Seçimi Kazanırsa Belediye Başkanı Olmayacak' İddiasına Yanıt Verdi Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:55:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binlerce Martı Rüzgar Nedeniyle Otoparka Sığındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]