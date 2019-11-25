Son Dakika Haberleri: Binlerce Mehmetçiğe "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Binlerce Mehmetçiğe 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi - Son Dakika

Binlerce Mehmetçiğe "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, birliklerde vatani görevini yapan 680 bin 193 erbaş ve ere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiğini belirtti.

Binlerce Mehmetçiğe

Milli Savunma Bakanlığı, birliklerde vatani görevini yapan 680 bin 193 erbaş ve ere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiğini belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 22 Ocak 2019'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (KYŞM) Ulusal Eylem Planı (2016-2020)" çerçevesinde, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında özellikle erbaş ve erlerin farkındalıklarını artırmak hedefinden yola çıkarak "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol"ünün imzalandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, erbaş ve erlere, askerlik hizmetine başlangıç tarihinden terhisine kadar olan dönemde bir defa olmak üzere "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı" uygulandığı bildirilerek, "Erbaş/erlere eğitim vermek üzere şu ana kadar 10 bin 262 lider personel eğitim almış, 42 bin 375'i 2019 yılı içinde olmak üzere şu ana kadar 680 bin 193 erbaş/ere 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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